Este 2025 inició con un papa Francisco debilitado y acaba con el papa León XIV, lo que marca un cambio de era y estilo en la Iglesia católica, aunque no de fondo, coinciden expertos.

Jorge Mario Bergoglio, primer papa latinoamericano, falleció a los 88 años el 21 de abril pasado tras pasar su último Domingo de Pascua, donde dedicó un mensaje en defensa de la paz, los perseguidos, por quienes siempre veló, y la libertad de expresión.

El que fuera jerarca católico desde 2013 estuvo ingresado en el hospital Gemelli, en Roma, cinco semanas por una neumonía bilateral, periodo en el que estuvo en al menos dos ocasiones al borde de la muerte, pero fue dado de alta.

Lee también ¿El papa León XIV vendrá próximamente a México?; esto responde Sheinbaum, tras llamada con el pontífice

Después de eso tuvo contadas apariciones, siempre en silla de ruedas y con una cánula nasal que le daba oxígeno hasta que murió.

El primer Papa jesuita fue despedido por cientos de miles de personas en la Basílica de San Pedro por tres días en una capilla ardiente masiva. Tras un multitudinario funeral en la Plaza de San Pedro, al que asistieron líderes mundiales como el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en una humilde y austera tumba, donde fue despedido entre otros por los excluidos: los migrantes, mendigos, presos y transexuales, quienes estuvieron presentes en la vida y muerte de Jorge Mario Bergolgio.

El papa Francisco fue reformador, descrito por sus biógrafos “como un hombre del pueblo”. En su pontificado realizó varias reformas: intentó descentralizar la curia romana y darle más espacio a los laicos y a las mujeres.

Lee también El papa León XIV denuncia aplicación de la IA en el ámbito militar; ve "espiral destructivo sin precedentes"

También renovó el sector de las finanzas del Vaticano. Expulsó a cardenales por agresiones sexuales a menores, como fue el caso del estadounidense Theodore McCarrick, y tuvo “tolerancia cero” ante este tipo de acciones. Intentó dar más importancia a las “periferias” en sus viajes al exterior, defendió el multilateralismo y denunció el comercio de armas. Además, de que modificó el colegio cardenalicio para darle más espacio a cardenales de Latinoamérica, Asia y África.

El primer jerarca católico estadounidense

El 8 de mayo el cónclave eligió al estadounidense, con nacionalidad peruana, Robert Francis Prevost, tras cuatro votaciones. Prevost decidió llamarse León XIV.

La periodista española Eva Fernández, corresponsal de la radio Cope, declaró a La Nación que “León XIV desea subrayar la línea de continuidad, y lo importante es que consiga actuar con libertad en sus próximas decisiones”, cuando el Pontífice llevaba dos meses de su papado. Incluso durante su primer discurso como jerarca católico, León XIV rindió homenaje al difunto papa Francisco al instar a la multitud a recordar su legado.

El padre jesuita Antonio Spadaro, exdirector de la Civiltá Cattolica y número tres del Dicasterio para la Cultura y la Educación, también dijo a La Nación que hay una clara continuidad con Francisco y declaró que “no se ha presentado al mundo como un conductor solitario, sino más bien encarnando la figura de una Iglesia que quiere ser fermento para un mundo reconciliado, tal como dejó en claro en su misa de inicio de pontificado”.

Lee también ¿Mensaje a Trump? León XIV nombra nuevo arzobispo de Nueva York con experiencia en América Latina

Entre las diferencias, la historiadora Joelle Rollo-Koster, editora de The Cambridge History of the Papacy, dijo a OSV News, una agencia católica de noticias, por los 100 días de su papado, que León XIV “ha estado tranquilo y es menos ruidoso que Francisco”. Añadió que “es menos argentino y más peruano... en su comportamiento: tranquilo, reflexivo”.

Prevost, de 69 años, nacido en 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago, también tiene desde 2015 la nacionalidad de Perú, donde pasó gran parte de su vida religiosa. Fue obispo de Chiclayo hasta 2023.

“Es inteligente. Lo observa todo. Habla con todos. Y luego lo veremos manifestar su verdadera personalidad”, agregó Rollo-Koster.

Lee también Papa León XIV aprueba beatificación de Enrique Ernesto Shaw, el “empresario de Dios”; "era rico, pero era santo”

Prevost, hijo de madre española y padre estadounidense, proviene del Seminario Menor de los Padres Agustinos en su ciudad natal. Además, de que tiene un especial compromiso con la justicia social.

El reverendo Mark Francis, amigo de Prevost desde la década de 1970, declaró a Reuters que el líder religioso “siempre fue amable y cálido, y se mantuvo como una voz de sentido común y de preocupación práctica por la labor de la Iglesia en favor de los pobres”.

“Poseía un sentido del humor irónico, pero no buscaba ser el centro de atención”, añadió Francis, quien preside la provincia estadounidense de la orden religiosa Viatoriana. John Cavadini, director del Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia y profesor de teología en la Universidad de Notre Dame, dijo a OSV News que León XIV parecer ser “un hombre muy circunspecto que ejerce la prudencia y respeta su papel como representante de algo más grande que él mismo. No quiere que una preferencia personal defina rápidamente el cargo”.

Lee también Piden apoyo al papa León XIV para pacificar al país

El padre agustino Kevin DePrinzio, vicepresidente de misión y ministerio de la Universidad de Villanova, añadió a ese mismo medio que el jerarca católico tiene un liderazgo “agustiniano. Es ‘para’ y ‘con’. Es como decir: Estoy contigo en esto (...) Es una espiritualidad muy accesible que atraerá a la gente. Se caracteriza por la hospitalidad, la amistad... el corazón inquieto, el corazón ardiente, y es algo profundamente humano”.

Agregó que “será difícil definirlo ideológicamente. Si la gente busca eso, creo que se sentirá muy confundida y no podrá hacerlo”.

Craig Considine, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Rice, EU, dijo a ABC Australia que “se dice que el nuevo Pontífice será más circunspecto que su predecesor, pero eso no significa que rehuirá el diálogo intercultural”. Añadió que “vamos a ver un papa León más audaz de lo esperado”. Sara Silvestri, profesora titular de religión y política internacional en la City University de Londres, mencionó a ABC Australia que León XIV “es un ciudadano cosmopolita del mundo (...) es ciudadano estadounidense, educado en EU, pero también ha trabajado en Sudamérica y tiene orígenes hispanos, franceses e italianos”. Prevost es muy conocido entre los cardenales de toda Latinoamérica por su destacado papel como prefecto del Dicasterio para los Obispos. Silvestri comentó que “en este momento, donde hay tanta división política, se necesita a alguien que centre a la Iglesia católica en su esencia y atraiga a la gente hacia los temas centrales, no hacia las divisiones doctrinales o políticas”.

Lee también Papa León XIV condena masacre antisemita en Sídney y pide fin del odio

Antes del cónclave, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que en reuniones del Colegio Cardenalicio se enfatizó la necesidad de un Papa con “un espíritu profético capaz de liderar una Iglesia que no se encierre en sí misma, sino que sepa salir y llevar luz a un mundo marcado por la desesperación”. Considine agregó que “tiene fuertes lazos diplomáticos… Ha sido muy bien recibido en todo el mundo y creo que tiene la actitud adecuada para que el trabajo interreligioso sea un éxito para la Iglesia”. Silvestri está de acuerdo y dice que puede ser beneficioso para el Papa no “enredarse en la diplomacia”.