Más Información

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Comisión analiza 400 ideas para formular reforma electoral

Comisión analiza 400 ideas para formular reforma electoral

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

Toluca es bicampeón del futbol mexicano y llega a 12 títulos de Liga MX

Toluca es bicampeón del futbol mexicano y llega a 12 títulos de Liga MX

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Jara: el estado está en “etapa estelar”

Jara: el estado está en “etapa estelar”

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

Ulises Mejía Haro se posiciona en Morena para elección a gobernador

Ciudad del Vaticano. El instó este lunes a acabar con la violencia antisemita en relación con la “” ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía, que causó al menos 16 fallecidos.

“Oremos por quienes sufren a causa de lay de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía”, afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

Y añadió: “¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones”.

Lee también

El ataque, que se produjo en un parque cercano a una popular playa de durante un acto de celebración de la comunidad judía, dejó 14 muertos en el lugar, incluido uno de los agresores, y otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital.

Además, al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.

“Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol, son signos de fe y de esperanza; mientras los contemplamos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la y de la fraternidad”, concluyó el papa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos