En el marco del este 12 de diciembre, la presidenta conversó con el papa León XIV, a quien invitó a visitar México.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo comentó que envió saludos y bendiciones a las personas mexicanas en este día de la Guadalupana.

"En esta fecha tan especial para el pueblo de , conversé por llamada telefónica con su santidad el papa León XIV para invitarlo a visitar nuestro país.

"Envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos", dijo la Presidenta.

En la llamada, la Mandataria federal estuvo acompaña de la secretaria de Gobernación, , y del encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

Publicación de Claudia Sheinbaum en X. Foto: captura de pantalla
