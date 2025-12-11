Durante su intervención en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el programa federal de canje de armas por dinero en efectivo, instalado este año en atrios de templos católicos de 30 entidades, ha permitido retirar de circulación 8 mil 700 armas de fuego, entre ellas 5 mil 88 cortas, 2 mil 519 largas y mil 93 granadas, además de miles de cartuchos de distintos calibres.

Rodríguez explicó que esta estrategia, coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, busca concientizar a la población sobre el riesgo de mantener armas en los hogares y reducir la posibilidad de accidentes o delitos en las comunidades.

Agregó que el programa forma parte de la política de prevención del Gobierno federal, basada en atender las causas y transformar los entornos con acciones de bienestar.

Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional (10/12/2025). Foto: X (@rosaicela_)

“Buscamos concientizar a la población sobre el riesgo de tener un arma de fuego en casa. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido en los distintos módulos 8,700 armas de fuego… así como 1,093 granadas”, explicó.

La secretaria destacó que se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales bajo la coordinación de Gobernación para trabajar directamente en las zonas con mayores niveles delictivos, con un enfoque centrado en las personas y la reconstrucción del tejido social.

“Estamos convencidos, y tenemos la instrucción de nuestra presidenta, de que el diálogo, la concertación y la atención de los problemas siempre es la forma más adecuada para encontrar respuesta a las demandas de la población”, afirmó.

Rodríguez señaló que las mesas de paz de todo el país son fundamentales porque permiten la coordinación diaria entre federación, estados y municipios.

“No hay mejor camino para la paz que el diálogo”, subrayó, al agradecer a gobernadoras y gobernadores por encabezar estos encuentros.

La titular de Gobernación también informó sobre las acciones de acercamiento directo con la ciudadanía mediante Ferias de Paz, jornadas comunitarias y visitas domiciliarias. Estas actividades buscan detectar necesidades, incorporar a las familias a programas sociales, recuperar espacios públicos, impulsar actividades culturales y deportivas, y prevenir adicciones entre jóvenes.

Claudia Sheinbaum encabeza la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional (11/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Desde el inicio de la estrategia, agregó, se han brindado 4.6 millones de atenciones y se ha logrado llegar a 3 millones 69 mil personas en colonias y comunidades marginadas.

Además, recordó que el Tianguis del Bienestar ha entregado cerca de 1.96 millones de bienes nuevos —decomisados a la delincuencia— a más de 61 mil familias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Rodríguez afirmó que el Gobierno federal ha avanzado en garantizar derechos, combatir la impunidad, frenar la corrupción y enfrentar expresiones de racismo y clasismo. Insistió en que el país no está condenado a la violencia.

“México no está condenado a la violencia ni a la desigualdad. México está destinado a la paz con justicia”, citó, retomando palabras de la presidenta Sheinbaum.

La secretaria concluyó asegurando que la Secretaría de Gobernación mantendrá la coordinación permanente con instituciones y estados para fortalecer la prevención del delito y consolidar entornos seguros para la población.

