Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que desde octubre de 2024 a la fecha van 8 mil 700 armas canjeadas como parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Rodríguez destacó que avanza la atención a las causas, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En el Salón Tesorería, la secretaria de Gobernación detalló que en coordinación de la Iglesia católica con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de forma anónima se han canjeado armas de fuego por dinero en efectivo, de las cuales 2 mil 519 son largas, 5 mil 88 cortas y mil 93 granadas, además de cartuchos y cargadores. Destacó además el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.

“La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano”, expresó la titular de la Segob.

Mencionó, Rosa Icela Rodríguez, un año ininterrumpido de actividades para la atención de las causas, con diversas acciones como culturales y deportivas con las que se han atendido a 30 millones 694 mil personas y brindado más de 46 millones 891 mil atenciones.

“Tocamos la puerta casa por casa en colonias y comunidades para escuchar propuestas, solicitudes y necesidades”, dijo al destacar el trabajo en territorio, atenciones médicas, jornadas de credencialización del INE, recuperación de espacios públicos, ferias de empleo, Tianguis de Bienestar y comités de paz, entre otros.

“Se realizó el concierto de Residente en Tijuana, Baja California, que reunió a más de 53 mil asistentes en un ambiente de celebración, mientras que en Ciudad Juárez, la proyección especial del histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes convocó a más de 10 mil personas”, destacó.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio el resumen de la estrategia nacional de seguridad pública, donde se han atendido 67 municipios de manera continúa en 15 estados, atendiendo a 3 millones 69 mil 448 personas pic.twitter.com/YKP2LKt2kw — El Universal (@El_Universal_Mx) December 9, 2025

