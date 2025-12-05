Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), respondió a los ataques contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con una encuesta de aprobación que tiene la titular del Ejecutivo federal.

Al encabezar la conferencia mañanera de este viernes 5 de diciembre en Palacio Nacional, Rodríguez mostró en el Salón Tesorería una encuesta que muestra 74% de aprobación a Sheinbaum, quien viajó a Washington al sorteo de la FIFA.

“Una Presidenta siempre cercana al pueblo”, expresó la secretaria de Gobernación, luego de que en su video de invitación a los “7 años de la transformación” en el Zócalo, Claudia Sheinbaum acusó ataques contra ella y su gobierno.

“Esta es la respuesta a todo, a todos los ataques que hacen en contra de nuestra Presidenta, esta es la respuesta”, declaró Rosa Icela Rodríguez al señalar la encuesta.

En el Salón Tesorería se exhibió el video en el que la mandataria federal invita a la ciudadanía a asistir este sábado 6 de diciembre al Zócalo a celebrar los “7 años de la transformación”, y en el que acusa “una andanada de campañas, calumnias”.

