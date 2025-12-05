La Mañanera del Pueblo, 5 de diciembre, minuto a minuto

Este 5 de diciembre y en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Washington, Estados Unidos, para el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia matutina.

Sigue lo más relevante de la conferencia desde Palacio Nacional en Ciudad de México.

07:52.- Indica que el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo se ha esmerado por apoyar al sector agrícola, al hacer referencia a la nueva Ley de Aguas.

07:49.- Informa que la inversión para las personas con discapacidad desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de 141 mil 353 millones de pesos.

07:45.- También destaca que, en coordinación con la Fundación Teletón, se brinda rehabilitación a 25 mil 525 niñas y niños con discapacidad en 23 centros, ubicados en 20 estados.

07:43.- La secretaria de Bienestar indica que 2 mil 698 niños con cáncer reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos.

07:41.- Informa que hasta esta año son un millón 614 mil 18 personas con discapacidad menores de 65 años quienes reciben la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad.

07:40.- Destaca que la Pensión para las Personas con Discapacidad ya es una ley implementada en 24 estados de la República.

07:39.- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, menciona que el 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad; recuerda que hubo dos reformas en favor de estas personas.

07:38.- Recuerda que mañana se celebrarán en el Zócalo capitalino los siete años del inicio de la 4T.

07:37.- "Al fin sabremos cuál será el rival que enfranteará nuestro país en esta fiesta mundial de cuál seremos anfritriones", dice la secretaria de Gobernación en relación a la visita de la Presidenta a Washington, para asistir al sorteo de la Copa FIFA 2026.

07:35.- Inicia la conferencia matutina en Palacio Nacional, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr