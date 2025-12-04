Delegación de México llega a EU para acompañar a Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026; estamos listos, aseguran

La noche de este jueves, la delegación de México para la Organización de la Copa FIFA 2026 se encontró en Washington, en una recepción en el Kennedy Center, para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sorteo de los grupos del viernes.

"México presente en la recepción para representantes de las 48 naciones que disputarán el Mundial de la Copa FIFA 2026", expresó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, estuvo acompañada de los gobernadores de Nuevo León, Samuel García; de Jalisco, Pablo Lemus; y la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: FIFA

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, también llegó a Washington para acompañar a su esposo, el gobernador Samuel García. En sus redes sociales, Mariana Rodríguez se dijo lista para este evento.

"Listos para conocer qué equipos jugarán en Nuevo León el Mundial más Norteño. ¡Árrancate, compadre!", expresó el mandatario estatal por Movimiento Ciudadano.

"La Copa del Mundo está espectacular. Es un gran honor para Jalisco ser sede de este torneo por tercera ocasión", dijo Pablo Lemus.

El sorteo será transmitido este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo local de México.

Clara Brugada viaja rumbo a Washington

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, compartió un video en sus redes sociales en el aeropuerto rumbo a Washington.

"Con el orgullo de representar a la CDMX. Allá vamos, llevando en alto a nuestra capital", escribió. La jefa de Gobierno celebró que "la pelota vuelve a casa, a la mejor sede mundialista, la gran Ciudad de México".

En su mensaje, también agradeció las muestras de cariño en esta "semana que ha sido muy triste", debido al reciente fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.

Rumbo a Washington, con el orgullo de representar a la Ciudad de México en el sorteo del Mundial 2026. ¡Allá vamos, llevando en alto a nuestra capital! pic.twitter.com/oI5DUqjlkQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 4, 2025

