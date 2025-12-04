Más Información

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

Senado avala en lo general Ley de Aguas en medio de acusaciones; continúa debate en lo particular

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Los pasos para entender el Sorteo Final de la FIFA, rumbo al Mundial 2026

Delegación de México llega a EU para acompañar a Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026; estamos listos, aseguran

Delegación de México llega a EU para acompañar a Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026; estamos listos, aseguran

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo que definirá Copa Mundial FIFA 2026; cuándo, cómo, quiénes y en dónde

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

Consejo Mexicano de Negocios presenta 38 proyectos de inversión a Sheinbaum; pide menos trámites y más seguridad

La noche de este jueves, la delegación de México para la Organización de la se encontró en Washington, en una recepción en el Kennedy Center, para acompañar a la presidenta en el sorteo de los grupos del viernes.

"México presente en la recepción para representantes de las 48 naciones que disputarán el ", expresó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, estuvo acompañada de los gobernadores de Nuevo León, Samuel García; de Jalisco, Pablo Lemus; y la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Lee también

Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: FIFA
Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: FIFA

Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, también llegó a Washington para acompañar a su esposo, el gobernador Samuel García. En sus redes sociales, Mariana Rodríguez se dijo lista para este evento.

"Listos para conocer qué equipos jugarán en Nuevo León el Mundial más Norteño. ¡Árrancate, compadre!", expresó el mandatario estatal por Movimiento Ciudadano.

"La Copa del Mundo está espectacular. Es un gran honor para Jalisco ser sede de este torneo por tercera ocasión", dijo Pablo Lemus.

El sorteo será transmitido este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo local de México.

Lee también

Clara Brugada viaja rumbo a Washington

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, compartió un video en sus redes sociales en el aeropuerto rumbo a Washington.

"Con el orgullo de representar a la CDMX. Allá vamos, llevando en alto a nuestra capital", escribió. La jefa de Gobierno celebró que "la pelota vuelve a casa, a la mejor sede mundialista, la gran Ciudad de México".

En su mensaje, también agradeció las muestras de cariño en esta "semana que ha sido muy triste", debido al reciente fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]