La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta noche viaja a Washington DC, para estar presente en la ceremonia del sorteo del Mundial de Futbol FIFA 2026, primer evento de la justa mundialista, y donde también estarán presentes el presidente de EU, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que la conferencia matutina de mañana viernes en Palacio Nacional estará encabezada por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

“Hoy viajamos a Washington para representar a México en el primer evento de la Copa Mundial FIFA 2026, en el que también participan el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La #MañaneraDelPueblo del viernes 5 de diciembre estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez”.

Hoy jueves por la mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que viajará a a Washington en la tarde-noche, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para estar ena ceremonia de la rifa de la FIFA 2026.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que prevé tener un pequeño encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad (...) Dormimos en Washington en un hotel; vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión, digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney, y después el evento que dura como cuatro minutos”, explicó.

