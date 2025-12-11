Más Información

, nueva fiscal general de la República (FGR), llegó a Palacio Nacional para estar presente en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabeza la presidenta y a la cual también acuden todas y todos los gobernadores.

Este es el primer acto público al que asiste la nueva fiscal desde que tomó protesta el pasado 3 de diciembre, tras ser ratificada por el Senado después de la renuncia de .

En el evento que se lleva a cabo también están presentes, entre otros, los titulares de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad (SSPC), , así como el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Este martes, en el informe mensual del , la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que hoy exhortará a las y los gobernadores a reforzar el combate a la extorsión y armonizar en sus estados reforma para perseguir de oficio este delito.

Sheinbaum reconoce que extorsión es el delito que más ha aumentado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la es el delito que ha aumentado más.

“La extorsión es el delito que ha aumentado más, y tenemos una estrategia especial. Ya pasó una ley que nos permite que se persiga de oficio la extorsión.

“El jueves (hoy) vamos a tener una reunión con todos los gobernadores para que esta ley pase también en todos los estados de la República y de manera coordinada disminuir este delito que afecta mucho a las personas”, declaró.

