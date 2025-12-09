Cuatro meses después de que saliera de la cárcel, Israel Vallarta Cisneros, reapareció este martes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anunciar que un Tribunal Colegido de Apelación está próximo a resolver la impugnación que la FGR presentó contra su absolución del delito de secuestro.

Acompañado de familiares y amigos, Vallarta Cisneros, señalado de encabezar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, afirmó que en caso de que se revoque su libertad y pierda los recursos jurídicos a su alcance, él mismo se entregará a las autoridades para regresar a la cárcel.

Sin embargo, consideró, “sería muy difícil que en estos tiempos hicieran una chicanada, pero vamos esperar, esperemos que no, que, en esa chicanada que se quisiese intentar revocar o cambiar el sentido de esta libertad, y que si me ordenaran regresar a la cárcel créanme que yo no tengo ningún temor se los digo con toda la convicción. Aún así, que se revocara el sentido de la sentencia yo tengo todavía otros recursos. Si fuera el caso, yo perdiera el amparo y yo tuviese que regresar a la cárcel, los invito para que me acompañen yo me entregaría ante el juez porque no quisiera que al rato esas autoridades digan que ya me fugué o simplemente me suicidé”, señaló.

Israel Vallarta en conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (08/08/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Vallarta confía en nueva etapa en la FGR con Godoy

Ante la reciente llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, Israel Vallarta afirmó que existe confianza en que se inaugure una nueva etapa institucional en la que se materialicen las palabras de su discurso inicial: “al margen de la ley, nada”.

Asimismo, señaló que él y su familia solicitarán una reunión de trabajo con Godoy Ramos, para exponerle las presuntas irregularidades en su caso que han impedido el cierre definitivo de su proceso penal.

Lo anterior, dijo, considerando que la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero, apeló la libertad que una juez federal le otorgó en agosto pasado, tras 19 años de estar preso sin sentencia.

“Por ello, anunció que solicitará a la nueva titular de la Fiscalía desistirse de la acusación en su contra y establecer una ruta para el cierre de los casos de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta, quienes permanecen privados de la libertad desde 2012 por diversos delitos.

“Resulta especialmente preocupante e indignante, que, de acuerdo con la información disponible, las personas perpetradoras de los actos de tortura contra los integrantes de la familia Vallarta podrían estar próximas a obtener su libertad, mientras que Mario y Sergio continúan en prisión. Este hecho envía un mensaje devastador a la sociedad: la violencia estatal puede ejercerse con consecuencias mínimas, mientras que la búsqueda de verdad y justicia es castigada con la reclusión”, indicó.

