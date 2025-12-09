Más Información

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

A tres días de la , y a un mes de la implantación del Plan Michoacán, la presidenta se reúne este martes en Palacio Nacional con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con el gabinete de Seguridad federal.

El gobernador michoacano llegó a las 11:47 horas por el acceso de la calle Corregidora.

En el encuentro también estuvieron presentes, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob); el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), entre otros funcionarios.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch rechazó que la explosión de un coche en Coahuayana, Michoacán, se haya tratado de un acto terrorista.

El secretario señaló que tanto la ley mexicana como internacional, describen que, los actos terroristas buscan imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y el caso ocurrido el pasado sábado en Coahuayana, dijo, fue un acto criminal.

"Estos son delitos de , por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, son específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto".

"¿Se descarta entonces terrorismo?", se le insistió.

"Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana, sino también por la ley internacional", respondió.

