La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instaló este lunes el Comité Especializado de Ministras y Ministros en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que será presidido por Arístides Rodrigo Guerrero García y estará conformado también por Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo.

Durante la ceremonia solemne de instalación, el ministro Arístides Guerrero aseguró que la transparencia es la base sólida de la confianza social y que, además, es el antídoto más poderoso contra la impunidad.

“Significa que cada acción y toda resolución que se realice sea y se imprima como una caja de cristal. La instalación de este comité es parte central del cambio de fondo a la que nos comprometimos las y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

El ministro afirmó que el reto fundamental es romper con el distanciamiento entre ciudadanía y justicia, brindando apertura e información clara donde “antes permanecían las puertas cerradas”.

En su intervención, la ministra Sara Irene Herrerías dijo que la transparencia es un arma contra la opacidad que tanto ha dañado a las instituciones.

“Sabemos que la confianza pública sólo se gana cuando la gente puede ver lo que hacen los servidores públicos. Las personas no quieren discursos, quieren resultados. Nuestras sentencias deben ser claras, entendibles y accesibles para cualquiera, cuidando datos personales”, expresó.

El ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó que la transparencia y el acceso a la información son uno de los elementos indispensables para combatir la corrupción.

“Esto nos va a permitir rendir cuentas de nuestra actividad institucional, para que la gente sepa cómo tomamos las decisiones y por qué las tomamos”, aseveró.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen gobierno; ministra Sara Irene Herrerías Guerra; Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Arístides Rodrigo Guerrero García, presidente del CEM, Irving Espinosa Betanzo y Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores durante ceremonia del comité especializado de ministras y ministros de materia de transparencia acceso a la información y protección de datos este lunes 8 de diciembre de 2025. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, celebró la instalación del Comité, al ser “un paso en la construcción de una red de coordinación de autoridades garantes”.

“No se trata de empezar de cero, sino de corregir lo que no estaba funcionando. Estaremos acompañándoles en el proceso de transferencia de expedientes y en su alta como nueva autoridad garante en la Plataforma Nacional de Transparencia”, garantizó.

Buenrostro expresó que se podrá avanzar hacia un Poder Judicial que rinde cuentas al impartir justicia y hacia un modelo de transparencia que pone la información al servicio de las personas.

En la ceremonia también participó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, quien enfatizó que con el segundo piso de la 4T se concretó el anhelo de contar con un Alto Tribunal “emanado del pueblo”.

“Por ello, debe tener como el centro de sus acciones el fortalecimiento de la confianza otorgada. Esa confiabilidad se mantiene a garantizar el derecho de acceso a la información pública, ya que constituye la herramienta con la que el pueblo puede evaluar la gestión judicial”, dijo.

