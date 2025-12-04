La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente se puso en contacto con la Casa Estudio Rafael Cauduro para acordar el proceso de restauración al que será sometido el fragmento “Tzompantli”, del mural “Los siete crímenes mayores”, que hizo el artista Rafael Cauduro en la sede de la SCJN.

Liliana Pérez Cano, directora de la Casa Estudio, dijo en entrevista que este martes visitó el lugar y pudo conversar con personal de la Corte y acordar los procesos de restauración del mural.

La obra sufrió daños colaterales por los destrozos en la marcha de la “Generación Z”, el pasado 15 de noviembre. Algunos cráneos de “Tzompantli” fueron desprendidos del muro y el vitral que lo conforma también fue roto. Las afectaciones no fueron comunicadas inmediatamente al instituto que vela por el legado de Cauduro, de hecho la directora del espacio se enteró a través de redes sociales.

“Me empezaron a llegar fotos del mural dañado. Me llamó la atención que me enteré como cinco días después, o sea, nunca dijeron nada y nadie sabía nada, ni los medios”, contó Pérez la semana pasada, sobre el hermetismo que hubo. Por ello, comenzó a difundir la situación en medios de comunicación, lo que llevó a la SCJN a publicar un comunicado el 26 de noviembre en el que confirma los hechos y anuncia que se hará un peritaje por parte del INBAL y una vez que se tengan los resultados, se comunicará con la Casa Estudio Cauduro.

En una nueva entrevista, la directora del recinto de Cauduro dice que la demora, según personal de la SCJN, se debió a que se revisó todo el edificio y se reportaron los daños que sufrió.

Para Pérez Cano era importante conversar con la Suprema Corte para hacerle saber que su institución está abierta a acompañar el proceso de restauración: “A pesar de que el maestro falleció, aún hay asistentes que justo hacían parte de los cráneos que fueron dañados, que tienen toda la técnica y saben cómo se hacen, que podrían apoyar en la restauración o asesorar a quien ellos designen cómo hacerlo. A mí lo que me encantaría es decirles ‘ok, está bien’, y que ellos sepan que de nuestra parte estamos con toda la apertura de poder apoyar para que la restauración se haga correctamente con el equipo que el maestro Rafael Caududo trabajó e hizo los murales”, explicó. Tras la reunión de este martes, dijo que se acordó restaurar el mural “lo mejor posible” y cumpliendo su deseo de que no se borre por completo el rastro de los daños de la protesta.

“INBAL ya fue a ver el daño. Como la ventana da a la calle, van a poner una ventana blindada. Habrá restauración dejando la huella del daño. La Suprema Corte pondrá un texto que indique que hubo daños, esa será la forma de dejar rastro”, explicó Pérez Cano y agregó que el INBAL tiene disposición de trabajar con colaboradores de Cauduro para este proceso.

Agregó que “al final lo que el maestro pintaba era lo que sucedía en el momento, la realidad del contexto histórico-político que pasaba en el momento que él estaba viviendo. Entonces, cuando él hizo los murales, pues pintó lo que sucedía y al final, casi 20 años después, sigue presente esta necesidad de justicia que marca este mural”.

La Casa Estudio Rafael Cauduro está en Cuernavaca, Morelos. Se trata del espacio donde Cauduro vivió y trabajó, hasta su fallecimiento en 2022. La residencia fue intervenida por el artista, por lo que además de conocer su trabajo y ver algunas obras, los visitantes pueden ver las intervenciones. También se puede conocer su biblioteca personal y el jardín, detalla Pérez. Cuenta con redes sociales con información.