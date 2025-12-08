Más Información

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que han circulado en redes sociales mensajes falsos suplantando su nombre, donde estafadores solicitan dinero bajo el argumento de promover apoyos económicos.

En un comunicado, el presidente del Alto Tribunal alertó que no ha autorizado a ninguna persona o institución pedir recursos en su nombre.

“Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía”, agregó Aguilar Ortiz.

Además, hizo un llamado a compartir la información para evitar que la gente sea víctima de estafas, y reportar estos casos por los canales correspondientes.

“He recibido información en la que se afirma que estoy solicitando dinero o promoviendo apoyos económicos. Es mi responsabilidad comunicarles que esto es completamente FALSO”, reiteró .

De acuerdo con lo compartido por el ministro, los perfiles utilizan su nombre para promover apoyos económicos apócrifos, como supuestos Programas de Subvenciones del Gobierno Federal “disponibles actualmente”.

En este modelo de estafa, se utiliza el nombre de personas o instituciones que puedan ser confiables para un sector de la población. En este caso, funcionarios del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de engañar a la gente para pedirles dinero.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, advirtió uso fraudulento de su nombre para pedir dinero en redes sociales. Foto: X @HugoAguilarOrti
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, advirtió uso fraudulento de su nombre para pedir dinero en redes sociales. Foto: X @HugoAguilarOrti

