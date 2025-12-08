El expresidente Felipe Calderón Hinojosa compartió que fue invitado personalmente por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

De acuerdo con el exmandatario federal, también recibió una invitación oficial de parte de los organizadores del Premio Nobel.

“Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de María Corina Machado. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir”, lamentó Calderón Hinojosa.

El expresidente panista entre 2006 y 2012 publicó el correo que le envió María Corina Machado, quien aseguró que ante esa fecha especial, se sentiría honrada y feliz de contar con la presencia del expresidente de México.

“Estamos viviendo horas decisivas para la democracia y la libertad en Venezuela. Te pido un favor especial: debido a la consideraciones de seguridad y el gran esfuerzo de los voluntarios, te ruego manejar esta invitación con máxima discreción. Lo que está en riesgo es demasiado importante”, se lee en la supuesta invitación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció el 13 de octubre de 2025 el cierre de la embajada venezolana en Oslo, sin dar explicaciones, días después de que la líder opositora María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz. Foto: AFP

“Tu amistad y tu confianza a lo largo de este camino por la libertad son invaluables para mí, ¡gracias!”, continúa María Corina.

En el mensaje, se le solicita a Calderón Hinojosa confirmar su participación, a través de un enlace único, a más tardar el viernes 28 de noviembre.

El pasado viernes 5 de diciembre, el expresidente informó en redes sociales que se encontraba en Boao, Provincia de Haikou, en China, para participar en el “2025 China Entrepreneur Summit” al lado de pequeños y grandes emprendedores de ese país asiático.

