A cuatro meses de haber sido derribada por un árbol, la estatua del expresidente Felipe Calderón Hinojosa no ha sido colocada en la Calzada de los Presidentes, del Complejo Cultural Los Pinos.

En el lugar se observa la base dañada que sostenía la figura del expresidente de Acción Nacional y la placa con su nombre, mientras que la estatua está en el suelo entre lodo, hojas secas y tierra.

Trabajadores del lugar desconocen por qué hasta el momento no ha sido levantada la estatua del expresidente Calderón, colocada en 2012 y elaborada por Ricardo Ponzanelli.

"Tsss", "Mira nada más" y "¡Se cayó la de Calderón!" son algunas expresiones de visitantes de Los Pinos que no observan la figura del mandatario de México de 2006 a 2012.

Cuando cayó, la estatua fue cubierta por una bolsa negra, pero ahora se encuentra a la intemperie.

Estatua de Felipe Calderón caída en Los Pinos. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

