Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre 1999 y 2011 falleció, confirmó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El exfuncionario fue elegido y reiterado como director de la segunda empresa más importante de México por tres presidentes debido a su experiencia.

Encabezó la CFE desde el 19 de enero de 1999 al 24 de marzo de 2011 y dirigió la Comisión con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Alfredo Elías Ayub tuvo experiencia en el sector público previamente.

Fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), recibiendo el mandato de prepararla para su privatización y mejorar sustancialmente el servicio que este presta.

El fallecimiento lo confirmó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en la red social X.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a Arturo Elías Ayub”, anotó.

¿Quién fue Alfredo Elías Ayub?

Antes de su paso en CFE, estuvo en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, trabajó durante nueve años ocupando la Coordinación de Asesores del Secretario, la Subsecretaría de Minas e Industria Básica y la Subsecretaría de Energía.

Dentro de sus principales proyectos, convocó a los principales participantes en el sector para establecer un programa de inversiones de largo plazo tanto en Pemex como en CFE y tener mayor consenso en materia de planeación en el sector energético.

A nivel estatal, cuenta con la experiencia de Coordinador Ejecutivo de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México. También impulsó actividades de desarrollo social como Director del Fondo Nacional para Actividades Sociales.

Paralelamente a la función pública, ha mantenido el negocio familiar de inmobiliarios donde ha desarrollado, entre otros: Residencial Fundición, Residencial del Bosque, Edificio Corporativo Coca-Cola, Parque Industrial Querétaro, Parque Industrial Tecnológico de Guadalajara.

Dentro de sus actividades académicas, fue Director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, Miembro del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Presidente del Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y Fundación México en Harvard.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac, donde se graduó con mención honorífica. Maestría en Administración de Empresas, por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, donde le fue otorgada una "alta distinción" por su ejemplar desempeño académico.

Alfredo Elias Ayub fue originario de la Ciudad de México; nació el 13 de enero de 1950.

