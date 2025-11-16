Hermosillo.- Cientos de integrantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo se manifestaron contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir mantenimiento permanente a las subestaciones y transformadores así como que se eleve a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica.

Entre otras exigencias se encuentra la ampliación de la tarifa de invierno.

Encabezados por el dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado, los ciudadanos inconformes se congregaron en el Jardín Juárez y marcharon hacia las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la caminata realizaron arengas en contra de la paraestatal enfocadas a la urgencia del mantenimiento transformadores, circuitos y subestaciones.

Ello en virtud de que los apagones son constantes y dejan a familias hasta 72 horas sin energía eléctrica.

También se recordó a las 24 víctimas mortales del incendio en Waldo's, ocurrido el pasado 1 de noviembre, tragedia que inició con apagones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL