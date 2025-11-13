Más Información
Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan
"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas
Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp
Hermosillo, Sonora.- Un total de 48 menores del jardín de niños Burbujas, ocho trabajadores del plantel y 15 adultos mayores de la Casa de los Abuelos Olivares fueron evacuados este jueves 13 de noviembre, luego de la explosión de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Olivares.
El incidente ocurrió en las calles Tabasco y Olivares, a dos cuadras del preescolar, provocando fallas eléctricas en los dos edificios y obligando al cierre total de ambas vialidades mientras se realizaban las labores de seguridad.
De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, un ave habría tocado el transformador, provocando un corto circuito que derivó en la explosión.
Lee también Congreso de Morelos designa a Fernando Blúmenkron Escobar como nuevo fiscal general por los siguientes 9 años
Bomberos de Hermosillo y personal de emergencias acudieron al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.
Las autoridades confirmaron que la evacuación se realizó de manera preventiva y no se registraron personas lesionadas ni daños mayores.
Personal de la CFE trabajó en la reparación del equipo afectado para restablecer el suministro eléctrico en la zona.
Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]