Más Información

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz reconoce que recibió amenazas un día antes de asumir su cargo como alcaldesa de Uruapan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Michoacán; Gabinete de Seguridad recorre Urupan

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

Hermosillo, Sonora.- Un total de 48 menores del jardín de niños Burbujas, ocho trabajadores del plantel y 15 adultos mayores de la Casa de los Abuelos Olivares fueron evacuados este jueves 13 de noviembre, luego de la de la Comisión Federal de Electricidad () en la colonia Olivares.

El incidente ocurrió en las calles Tabasco y Olivares, a dos cuadras del preescolar, provocando fallas eléctricas en los dos edificios y obligando al cierre total de ambas vialidades mientras se realizaban las labores de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, un ave habría tocado el transformador, provocando un que derivó en la explosión.

Lee también

Bomberos de Hermosillo y personal de emergencias acudieron al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

Las autoridades confirmaron que la evacuación se realizó de manera preventiva y no se registraron ni daños mayores.

Personal de la CFE trabajó en la reparación del equipo afectado para restablecer el suministro eléctrico en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]