Un joven de 23 años y dos personas más resultaron lesionadas, luego de un accidente vehicular registrado sobre el a la altura de la avenida San Jerónimo, en la colonia Independencia, alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, los hechos ocurrieron cuando los uniformados recibieron el reporte de un percance a través de la frecuencia de radio y se trasladaron al sitio, donde hallaron una y a tres personas tendidas sobre el asfalto.

En el lugar, un automovilista de 73 años explicó a los oficiales que circulaba por la zona cuando sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su vehículo, y al descender observó la motocicleta y a los tripulantes lesionados.

Moto derrapada en Anillo Periférico (10/11/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Moto derrapada en Anillo Periférico (10/11/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que el joven de 23 años ya no contaba con signos vitales, mientras que los otros dos hombres, de 34 y 21 años, fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Elementos de la SSC acordonaron la zona y realizaron labores de vialidad, mientras el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Tráfico en Anillo Periférico debido a accidente vial (10/11/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Tráfico en Anillo Periférico debido a accidente vial (10/11/2025). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
