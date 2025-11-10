Con casas de campaña y y cartulinas se mantiene un bloqueo en el primer cuadro De La Ciudad, por parte de artesanos que solicitan espacios para la venta de su mercancía.

La circulación en el Centro Histórico de la Ciudad de México permanece afectada desde hace más de cuatro horas debido a un bloqueo encabezado por integrantes de la Organización de Pueblos Artesanos Indígenas (OPAI), quienes exigen a las autoridades espacios para la venta de artesanías.

El grupo de manifestantes mantiene cerrado el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Tacuba, donde además han instalado un campamento improvisado en espera de ser atendidos por representantes del Gobierno capitalino.

Artesanos instalan casa de campana en Eje Central Lázaro Cárdenas (10/11/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

La movilización ha provocado un severo caos vial en la zona centro, con tráileres y vehículos particulares atorados en los alrededores. Elementos de tránsito implementaron cortes a la circulación sobre avenida Juárez y avenida Hidalgo, mientras que como alternativas viales se recomienda utilizar Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre una mesa de diálogo con los manifestantes, quienes anunciaron que mantendrán el plantón hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas.

Tráfico en Eje Central (10/11/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

