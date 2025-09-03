Más Información

Un elemento de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) falleció este miércoles tras derrapar en su motocicleta particular, en calles de la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la tarjeta informativa, los uniformados fueron alertados vía frecuencia de radio sobre un percance vial en la avenida 12 de Octubre y Viaducto. Al arribar, localizaron a dos personas sobre la cinta asfáltica, así como una motocicleta metros adelante del lugar del impacto.

Policía Auxiliar muere en accidente de moto en Miguel Hidalgo; mujer resulta lesionada. Foto: Especial
Policía Auxiliar muere en accidente de moto en Miguel Hidalgo; mujer resulta lesionada. Foto: Especial

Paramédicos de los servicios de emergencia valoraron a una mujer de 41 años de edad que presentaba golpes contusos, aunque no requirió traslado hospitalario. En tanto, el conductor de la motocicleta, identificado como integrante de la Policía Auxiliar, fue diagnosticado sin signos vitales en el sitio.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó la intervención de peritos para las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y de la Dirección General de Asuntos Internos inició las carpetas administrativas internas para el deslinde de responsabilidades.

