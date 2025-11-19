Aguascalientes, Aguascalientes.- El gobierno de estado Aguascalentense otorgó mayores facilidades a los productores, para regularicen su concesión de agua y mantengan la cuota energética agrícola, informó Isidoro Armendáriz.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae) mencionó que con esta medida es para que las y los productores agropecuarios sigan poniendo en alto al campo de Aguascalientes.

La decisión se tomó en la reunión, conforme al acuerdo de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) con autoridades federales, en esta ocasión acudieron el delegado en Aguascalientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Kristian Vera Guerrero; la delegada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Rocío Reyes Gaytán, y el responsable de Zona Comercial Aguascalientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Oscar Daniel Garibay Soria.

Se dijo que las facilidades son para que las y los productores del campo de Aguascalientes mantengan en regla sus concesiones de agua para uso agrícola y tengan acceso a una cuota energética especial para el sector.

El servidor público aguascalentense explicó que son dos procedimientos importantes, uno de ellos es el Decreto de Facilidades Administrativas, que consiste en regularizar la concesión de agua para riego agrícola y el plazo máximo para realizarlo es en abril del 2026.

Mientras que para acceder y/o continuar con el subsidio de energía eléctrica, la fecha límite es el próximo 31 de diciembre.

El Decreto de Facilidades Administrativas puede tramitarse de manera presencial con los siguientes requisitos:

Escrito libre en el que solicite la adhesión al decreto.

Carta de cumplimiento de obligaciones, en caso de tener adeudos o no haber presentado sus declaraciones.

Comprobante del uso activo de los volúmenes de los últimos dos años (recibos de luz, facturas o programas federales).

Copia del título de concesión o asignación vencido, o indicar si no se cuenta con él.

Comprobante del pago de derechos por los servicios de estudios y trámite y, en su caso, autorización de la prórroga de títulos de asignación o concesión.

Identificación oficial.

Además, existe la posibilidad de hacerlo en línea mediante el siguiente enlace: https://ventanilladigital.conagua.gob.mx/auth/login.

Mientras que el trámite para acceder y/o continuar con el Subsidio a la Cuota Energética puede hacerse físicamente en los siguientes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde:

CADER I Aguascalientes: avenida Convención Norte No. 2022, colonia Buenos Aires. Teléfono: 449 914 12 91.

CADER II Calvillo: avenida Río Calvillo No.301, fraccionamiento San Rafael. Teléfono: 495 956 72 39.

CADER III Pabellón de Arteaga: avenida Plutarco Elías Calles No. 63, Zona Centro. Teléfono: 465 958 03 35.

CADER IV Villa Juárez: carretera Villa García–Zacatecas. Teléfono: 496 851 30 25.

