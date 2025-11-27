Desde su apertura al público en 2018, tras la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Complejo Cultural Los Pinos se convirtió en un espacio simbólico para los mexicanos, un lugar de acceso abierto a la cultura y el arte, donde la fauna también se hizo presente y diversos felinos hicieron de ese espacio su hogar.

Una habitante que destacó por su presencia en los jardines del complejo es Presicat, la gatita atigrada que robó el corazón de trabajores y visitantes; sin embargo, actualmente se encuentra desaparecida junto con demás felinos que habitaban el recinto, por lo que miembros miembros de la ciudadanía exigen respuestas.

La usuaria Julieta García compartió una petición en redes sociales para salvar a Presicat y a los gatitos de Los Pinos. La petición detalla que a partir del 1 de octubre de 2024, bajo la nueva administración del complejo, la situación de esta fauna dio un giro y por medio de denuncias ciudadanas se reportó que las personas encargadas del cuidado del lugar recibieron instrucciones de retirar los platos de comida y agua, abandonando las casitas de madera donde los cuadrúpedos solían refugiarse.

¡Firmé para salvar a los gatitos de @CC_LosPinos! Firma tú también https://t.co/oBumnSykBe a través de @Change_Mex



ccp @Alina_Gag — Julieta García (@julietaga) November 27, 2025

Lee también Sheinbaum se pronuncia sobre supuesta renuncia de Gertz a la FGR

Explicó que incluso algunos de los gatos aparecieron muertos, mientras que el paradero de Presicat y otros animales que hicieron de Los Pinos su hogar se desconoce.

La situación generó una fuerte indignación por la falta de transparencia y respuestas por parte de las autoridades encargadas del complejo. La comunidad exige saber el paradero y el destino de todos los gatos que formaban parte del paisaje de Los Pinos.

La petición exige una investigación profunda, que podría incluir acciones legales, en caso de comprobarse que hubo maltrato o negligencia.

Entre las demandas presentadas por los firmantes se encuentran:

Información pública y verificable sobre el estado de los gatos y su paradero.

Investigación administrativa y/o penal por posibles actos de maltrato o desaparición de los felinos.

Destitución inmediata de la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano , en caso de comprobarse negligencia o abuso.

, en caso de comprobarse negligencia o abuso. Restitución del programa de alimentación, esterilización y cuidado de los gatos que antes era implementado en el complejo.

Que Los Pinos recupere su carácter como un espacio cultural respetuoso con todas las vidas, humanas y animales.

Lee también Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

También se acotó que la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México establece que todos los animales, incluidos los de vida libre, deben recibir cuidados que preserven su bienestar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr