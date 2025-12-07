El expresidente Vicente Fox Quesada se pronunció en contra de los “actos criminales” en contra de seres humanos en el Pacífico, después de que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración republicana de Donald Trump, inició en septiembre una ofensiva contra el crimen organizado de bombardeos hacia presuntas narcolanchas.

“Que las drogas lleguen, existan y se consuman en Estados Unidos es una cosa. Quienes mueren o se suicidan por su consumo son responsables por sí mismos. Por tanto, no existe el derecho de 'matar' para 'salvar' del consumo a los usuarios en EU o en cualquier lugar del mundo”, defendió Fox Quesada en redes sociales, en un mensaje publicado en español e inglés.

Expresidente panista de México entre 2000 y 2006, aseguró que cortar la cadena de oferta y demanda es responsabilidad tanto de países productores como de los consumidores.

Lee también "25 años después"; Castañeda sube foto con Fox, Rubén Aguilar...

Lo que no es aceptable, dijo, es matar seres humanos al azar.

El exmandatario federal expresó que, salvo en países totalitarios, todas las regiones del mundo se someten a las leyes. Por ello, agregó que no conoce ningún país democrático que tenga el derecho de matar “a mansalva” a quien transporta droga.

“¿Cuántos ciudadanos americanos tendrían que ser sacrificados por distribuir y poner a la venta droga dentro del territorio de Estados Unidos?”, cuestionó.

Según Vicente Fox, la lucha contra las drogas no puede justificar la violación masiva del derecho más básico: el derecho a la vida.

Lee también Trump se cuelga medalla de la paz de la FIFA; "puedes hacer lo que quieras", le dice Infantino

Las fuerzas armadas de EU publicaron un video de otro ataque contra una supuesta narcolancha el jueves. Foto: Especial

El pasado 2 de diciembre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono apenas “ha comenzado a atacar barcos narcotraficantes”, pese a las críticas hacia el Ejército estadounidense por rematar supervivientes en los bombardeos hacia las supuestas narcolanchas.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente Donald Trump.

Lee también FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em