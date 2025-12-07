Más Información

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; "no existe el derecho a matar a quien transporta droga", dice

De los 5 muertos por explosión de auto bomba, tres eran policías comunitarios: Fiscalía de Michoacán; estallido dañó un total de 12 automóviles

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

El expresidente se pronunció en contra de los “actos criminales” en contra de seres humanos en el Pacífico, después de que el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración republicana de Donald Trump, inició en septiembre una ofensiva contra el crimen organizado de bombardeos hacia presuntas narcolanchas.

“Que las drogas lleguen, existan y se consuman en es una cosa. Quienes mueren o se suicidan por su consumo son responsables por sí mismos. Por tanto, no existe el derecho de 'matar' para 'salvar' del consumo a los usuarios en EU o en cualquier lugar del mundo”, defendió Fox Quesada en redes sociales, en un mensaje publicado en español e inglés.

Expresidente panista de México entre 2000 y 2006, aseguró que cortar la cadena de oferta y demanda es responsabilidad tanto de países productores como de los consumidores.

Lo que no es aceptable, dijo, es matar seres humanos al azar.

El exmandatario federal expresó que, salvo en países totalitarios, todas las regiones del mundo se someten a las leyes. Por ello, agregó que no conoce ningún país democrático que tenga el derecho de matar “a mansalva” a quien transporta droga.

“¿Cuántos ciudadanos americanos tendrían que ser sacrificados por distribuir y poner a la venta droga dentro del territorio de Estados Unidos?”, cuestionó.

Según Vicente Fox, la lucha contra las drogas no puede justificar la violación masiva del derecho más básico: el derecho a la vida.

Las fuerzas armadas de EU publicaron un video de otro ataque contra una supuesta narcolancha el jueves. Foto: Especial
El pasado 2 de diciembre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono apenas “ha comenzado a atacar barcos narcotraficantes”, pese a las críticas hacia el Ejército estadounidense por rematar supervivientes en los bombardeos hacia las supuestas narcolanchas.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes y a arrojar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", aseguró Hegseth durante una reunión del Gabinete del presidente .

