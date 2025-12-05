Fueron el primer gabinete de la transición en 2000. Los llamaron "El Gabinetazo", por que varios de ellos llegaron al gobierno rastreados por cazadores de talento, head hunters. Hoy, 25 años después, al menos tres de ellos se reunieron con el expresidente Vicente Fox.

Jorge Castañeda, quien fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicó en su cuenta de X la fotografía en la que aparece él, Rubén Aguilar, quien fue vocero, Marta Sahagún, y Rodolfo Elizondo, quien fungió varios puestos dentro del gabinete del primero gobierno panista, entre ellos secretario de Turismo.

Acompañó la fotografía con la leyenda "25 años después".

Otros integrantes del gabinete foxista fueron Santiago Creel, Carlos Abascal, Luis Ernesto Derbez, Alejandro Gertz Manero, Eduardo Medina Mora, Francisco Gil Díaz, Josefina Vázquez Mota, Ana Teresa Aranda, José Luis Luege Tamargo.

También Felipe Calderón, Pedro Cerisola, Francisco Barrio, Julio Frenk...

En el gabinete ampliado se encontraban Alfredo Elías Ayub, quien falleció recientemente, Ernesto Ruffo Appel, Nelson Vargas, Xóchitl Álvarez, Sari Bermúdez, Gilberto Rincón Gallardo, Santiago Levy, y varios más.

