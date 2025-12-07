Más Información

FGR investiga coche bomba en Coahuayana, Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Día para otorgar perdón y mostrar músculo y unidad

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Washington. El presidente estadounidense,, criticó este domingo la "falta de lealtad" del congresista , al que indultó esta semana, ante su intención de buscar la reelección en Texas de nuevo con el Partido Demócrata.

En Truth Social, Trump aseguró que concedió clemencia a Cuéllar tras recibir una de sus hijas por carta y que nunca habló con él ni su familia, pero se mostró sorprendido del anuncio de que buscará la y le advirtió que ya no será un "tipo amable" con él.

El presidente dijo que poco después del indulto, Cuéllar anunció su aspiración "como , volviendo a trabajar con la misma escoria de la izquierda radical que semanas antes quería que él y su esposa pasaran el resto de su vida en, y probablemente aún quieren".

"Vaya falta de LEALTAD, algo que a los votantes de Texas, y a las hijas de Henry, no les gustará. Bueno, la próxima vez, no habrá más Don Tipo Amable", apostilló.

Cuéllar, miembro del Congreso desde 2005, forma parte de los demócratas más moderados y durante la pasada Administración cargó contra la del expresidente Joe Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.

El congresista fue acusado en 2024 de aceptar sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el, y de una empresa energética controlada por el Gobierno de Azerbaiyán, a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.

El legislador y su esposa Imelda, con una acusación similar, afrontaban el en 2026.

Las hijas de Cuéllar, en su carta a Trump, que este publicó en Truth Social, sostuvieron que las opiniones de su padre "pudieron contribuir a cómo empezó el caso", y aludieron a que habló de "proteger a la gente del Sur de y proteger la frontera de las de la Administración previa".

