Washington.- El representante demócrata Henry Cuellar de Texas y su esposa fueron acusados el viernes de conspiración y soborno en relación con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los vínculos entre líderes empresariales estadounidenses y la ex república soviética de Azerbaiyán.

De 2014 a 2021, Cuellar y su esposa aceptaron casi 600 mil dólares en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco en México y, a cambio, Cuellar acordó promover los intereses del país y del banco en Estados Unidos, según el acusaciones.

Entre otras cosas, Cuéllar acordó influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirma la acusación.

Presuntamente Cuéllar acordó pronunciar un discurso a favor de Azerbaiyán en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Foto: EL UNIVERSAL

Henry Cuellar defiende su inocencia y la de su esposa

El veterano congresista emitió un comunicado el viernes diciendo que él y su esposa, Imelda Cuellar, “son inocentes de estas acusaciones”.

"Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, dijo Cuellar. “Antes de tomar medidas, busqué de manera proactiva asesoramiento legal del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, quien me dio más de una opinión por escrito, junto con una opinión adicional de un bufete de abogados nacional".

“Además, solicitamos una reunión con los fiscales de Washington DC para explicar los hechos y se negaron a discutir el caso con nosotros o escuchar nuestra versión”.

Ni Cuellar ni su abogado respondieron de inmediato a las llamadas en busca de comentarios sobre el asunto. Los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos se negaron a discutir el asunto.

Henry Cuellar defiende su inocencia y la de su esposa. Foto: Tomada de X, antes Twitter

La relación del representante demócrata con Azerbaiyán

Cuellar fue en un momento copresidente del Caucus del Congreso de Azerbaiyán.

El FBI registró la casa del congresista en la ciudad fronteriza de Laredo en 2022, y el abogado de Cuellar en ese momento dijo que Cuellar no era el objetivo de esa investigación. Esa búsqueda fue parte de una investigación más amplia relacionada con Azerbaiyán en la que agentes del FBI entregaron una serie de citaciones y realizaron entrevistas en Washington, DC y Texas, dijo anteriormente a The Associated Press una persona con conocimiento directo de la investigación. La persona no estaba autorizada a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Las revelaciones federales muestran que el congresista de nueve mandatos viajó a Azerbaiyán en 2013. Dos años después, la oficina de Cuellar anunció un acuerdo entre una universidad de Texas y una organización llamada Asamblea de Amigos de Azerbaiyán con el fin de colaborar en la investigación y educación sobre petróleo y gas.

Cuellar, uno de los últimos demócratas antiaborto en el Congreso, derrotó por poco a su rival progresista Jessica Cisneros por menos de 300 votos en una carrera primaria en 2022. La rival Jessica Cisneros en una carrera primaria en 2022 por menos de 300 votos.

