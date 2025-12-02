Más Información

Río de Janeiro.- El expresidente brasileño , que hace exactamente una semana comenzó a cumplir su condena a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, tendrá que permanecer en cárcel en régimen cerrado al menos siete años y medio, según cálculos divulgados este martes por la .

De acuerdo a un documento enviado hoy por el Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia a la Corte Suprema, el líder ultraderechista tan solo tendrá derecho a solicitar el beneficio del régimen de prisión semiabierta el 24 de abril de 2033.

En caso de que le sea concedido ese beneficio, Bolsonaro, entonces con 78 años de edad, podrá abandonar la prisión durante el día para trabajar o estudiar, pero tendrá que regresar a dormir a su lugar de reclusión.

El mismo juzgado calcula que el capitán de la reserva del Ejército tendrá derecho a solicitar la libertad condicional, que le permite abandonar la prisión, pero con restricciones y garantías, el 13 de marzo de 2037, pocos días antes de que complete los 82 años de vida.

Según el documento, Bolsonaro comenzó a cumplir oficialmente su condena el 4 de agosto pasado, cuando la máxima corte ordenó su prisión domiciliar por haber violado las restricciones que le habían sido impuestas, y la completará en 2052.

El exgobernante, sin embargo, aún confía en que la Corte Suprema atienda el recurso que presentó la semana pasada y en el que pide la anulación de todo su proceso, aunque la apelación tiene pocas probabilidades de prosperar debido a que el máximo tribunal ya consideró el proceso concluido.

Bolsonaro, que cumple su condena en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Brasilia, fue declarado culpable de liderar con una conspiración con la que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en los comicios de octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección.

