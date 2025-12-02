Más Información

El presidente de Brasil, , y su par de Estados Unidos, , dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado en una conversación telefónica este martes, según la presidencia brasileña. Además, Lula pidió al estadounidense “avanzar rápido" en las negociaciones comerciales entre ambos países.

Durante el diálogo, Lula "enfatizó la urgencia de fortalecer la cooperación con para combatir el crimen organizado internacional" y Trump "resaltó su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas" con ese fin, según un comunicado.

Lula repasó las operaciones recientes que su gobierno llevó a cabo en Brasil para "asfixiar financieramente" a las organizaciones delictivas, y mencionó ramificaciones que operan desde el exterior.

Lee también

El gobierno de Lula ha desplegado en los últimos meses varias operaciones contra el lavado de dinero y actividades contra las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC).

En agosto, la policía desmontó un gigantesco esquema de lavado de dinero dirigido por esa banda, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi 10 mil millones de dólares entre 2020 y 2024.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en conferencia de prensa en Yakarta, Indonesia, el 23 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo
El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en conferencia de prensa en Yakarta, Indonesia, el 23 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo

Lula afirma que tuvo una "gran conversación" con Trump

Lula tachó de "muy positiva" la decisión de Trump de librar del arancel adicional del 40% las importaciones de productos brasileños como el café, la carne y las frutas, pero le recordó que todavía quedan otras mercancías con ese tributo.

Trump, por su parte, calificó la llamada con Lula como "muy buena".

"Tuvimos una gran conversación. Hablamos de comercio. Hablamos de sanciones, porque, como saben, las sancioné en relación con ciertas cosas que sucedieron", explicó Trump al ser preguntado sobre el tema al término de un acto en la Casa Blanca.

Lee también

La llamada entre Lula y Trump, que duró 40 minutos, ocurre cuando Estados Unidos impulsa una intensa campaña militar de combate al narcotráfico, para la que envió al Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate. Pero el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que el objetivo es derrocarlo.

La relación entre Estados Unidos y Brasil tocó fondo en julio, cuando la Casa Blanca anunció el arancel adicional del 40% sobre gran parte de las importaciones brasileñas.

Trump justificó la decisión por una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente brasileño (2019-2022), que estaba siendo juzgado en la Corte Suprema por un intento de golpe de Estado.

