Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Venezuela denunció el martes que un tribunal de Estados Unidos autorizó la venta de su petrolera en ese país, Citgo, en un proceso de remate en beneficio de sus acreedores que aún necesita autorización del gobierno estadounidense.

La filial de la estatal venezolana PDVSA estaba bajo el control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington le entregara el control de la petrolera en 2019 tras desconocer al presidente Nicolás Maduro.

Citgo enfrenta impagos que superan los 20 mil millones de dólares.

El juez de Delaware, Leonard Stark, autorizó el sábado su venta a una filial de Elliott Investment Management, tras la confirmación de la oferta en una subasta organizada por el tribunal.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, leyó este martes un comunicado en el que "rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de 'venta forzosa' de la empresa Citgo".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debe autorizar la operación.

Rodríguez responsabilizó a la oposición que encabeza María Corina Machado de la venta de la empresa.

Esta denuncia coincide con la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela, en medio de su despliegue militar en el Caribe para lo que dice es una operación contra el narcotráfico.

Maduro sin embargo sostiene que el objetivo es su derrocamiento.

