La presidenta indicó que México y Estados Unidos tienen un acuerdo para sanear el río Tijuana, luego que acusara que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas a este río, provocando un “peligro para la salud” en .

Con este mensaje, el republicano aumenta la presión sobre México en medio de la disputa por el agua en la frontera.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, la Mandataria federal señaló que el acuerdo se firmó desde el gobierno pasado con la construcción de una , e indicó que aún falta que la Unión Americana construya otra en su territorio.

“Recientemente, hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo de un entendimiento, no recuerdo cómo se llama este, pero un esquema de entendimiento, que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora”, explicó.

“Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen, ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año, una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento, ese es el objetivo”.

En el salón Tesorería de, la presidenta manifestó que tal vez Donald Trump "no estaba suficientemente informado" al hacer esta declaración.

“A lo mejor no estaba suficientemente informado o, no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Pero en particular, en ese caso, ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos también en lo que sé trabajando, en estos días se ha venido trabajando y el día de hoy. Es decir, no hay problema, porque ya hay acuerdo desde hace rato”, declaró.

La Mandataria federal señaló que este tema también se está incluyendo en las mesas de diálogo sobre el cumplimiento del .

Ayer, el mandatario de EU compartió un video en el que se asegura que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas al río de Tijuana, provocando un “peligro para la salud” en comunidades fronterizas estadounidenses.

