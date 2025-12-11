En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado este jueves en Palacio Nacional, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la institución que dirige actuará con plena autonomía y que ya inició la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia para enfrentar la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones criminales en el país.

Godoy recordó que recientemente asumió el cargo ante el Senado y que este compromiso surge acompañado del respaldo de víctimas y organizaciones civiles.

"Hace unos días, ante el Senado de la República, asumí el alto honor de dirigir la institución responsable de la procuración de justicia federal en nuestro país, impulsada también por ciudadanos, víctimas y organizaciones que apuestan por la vía institucional para alcanzar la paz y la justicia”, afirmó.

La fiscal señaló que la autonomía de la FGR será un principio rector de su gestión.

“Estoy convencida de que la autonomía de la Fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de Estado, con trabajo eficiente y con resultados”, sostuvo durante su intervención.

Godoy destacó que, desde el primer día de su administración, comenzó el diseño de un plan de trabajo para fortalecer la actuación de la Fiscalía.

"Desde el primer momento hemos puesto manos a la obra: iniciamos ya trabajos para la elaboración de un plan estratégico de procuración de justicia que estará terminado y presentado en breve, como lo marca la ley”, anunció.

Explicó que este esfuerzo responde a la complejidad del crimen organizado y a la diversificación de sus actividades.

"Estoy consciente de la magnitud de los desafíos que representan las organizaciones delincuenciales y la diversificación de sus actividades”, dijo, subrayando que la sociedad merece un sistema integral capaz de garantizar condiciones óptimas para la convivencia y el desarrollo.

Mientras se concreta el plan estratégico, la fiscal informó que se instrumentó un plan emergente de acciones inmediatas, sustentado en seis líneas centrales:

La Fiscalía reforzará su coordinación con el Gabinete Federal de Seguridad.

Se fortalecerán las fiscalías federales en los estados, para garantizar presencia y capacidad operativa.

Se impulsará un nuevo modelo de investigación basado en inteligencia, para elevar los estándares probatorios.

Se llevará a cabo una restructuración interna de la institución.

Se modernizará y robustecerá la Agencia de Investigación Criminal.

Se dará prioridad a delitos de alto impacto, optimizando recursos.

Godoy agregó que el objetivo principal será dignificar y profesionalizar la procuración de justicia.

"No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procuración de justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional”, afirmó.

La fiscal subrayó que la FGR se integra plenamente a la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Sheinbaum, la cual —recordó— descansa en atender las causas, consolidar a la Guardia Nacional, profundizar en inteligencia e investigación, y fortalecer la coordinación.

Señaló que, tras más de un año de su implementación, la estrategia ha mostrado avances positivos gracias al trabajo conjunto de instituciones como la Sedena, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

“El éxito de la estrategia depende en gran medida de su voluntad y de las acciones que realicen; tengan en mí una aliada para cumplir con esa tarea”, afirmó ante gobernadores y representantes estatales.

Finalmente, Godoy reiteró que la Fiscalía fijará como eje central a las víctimas.

"Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, apuntó, y concluyó señalando que la paz solo será posible con justicia: “Porque no existe paz sin justicia y no existe legitimidad sin cercanía con la sociedad”.

mahc/apr