Más Información

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

Luego que fuera aprobada en el Senado la comercialización de, la presidenta llamó a los estados a ayudar en evitar que se vendan estos productos.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó el daño que causan estos dispositivos a la salud.

“Los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud. Entonces esto también va a ir acompañado de una campaña informativa, como siempre lo hacemos.

Lee también

“Hay esta idea de que el no fumar tabaco o un cigarro lo puede sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores, incluso en algunos casos, hacen más daño que fumar cigarros. No hay que fumar cigarros ni utilizar vapeadores”, exhortó.

Ayer, el turnó al Ejecutivo Federal, luego de aprobar en lo general y en lo particular, las reformas a la Ley General de Salud para establecer la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el territorio nacional.

La reforma, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) prevé penas de uno a ocho años de prisión y multas que van de 11 mil a 226 mil 280 pesos para quienes pretendan comercializar, distribuir o lucrar con estos dispositivos.

Lee también

Además, se establece de manera explícita que ni el consumo ni la posesión para uso personal constituirán una infracción.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]