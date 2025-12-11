"Es algo que me hace sentir mucho orgullo", mencionó Clara Pérez Martínez, vecina de la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras entregaba botellas de agua a los peregrinos que pasaban por la calzada de Guadalupe rumbo a la villa.

La basílica de Guadalupe le da la bienvenida a miles de feligreses que emprenden sus caminos desde diferentes puntos del país, por lo que algunos creyentes ofrecen comida y bebida a los peregrinos que transitan la calzada.

Clara comentó que es el primer año en dar esta ayuda a los peregrinos, al asegurar que lo hace para cumplir una promesa de su hijo.

"Mi hijo es médico, entonces él le prometió a la virgen que si le ayudaba con su carrera, nosotros daríamos agua", relata. La experiencia es conmovedora y desea realizarla el próximo año.

Familias ofrecen comida y agua a peregrinos; convierten sus promesas y agradecimientos en ayuda comunitaria. Foto: Luis Camacho.

En la misma calzada, la familia Bernabé se encuentra dando tacos y agua de jamaica en la cajuela de su camioneta, a todas las personas que transitan.

"Nos da mucha satisfacción poder estar ofreciendo ayuda", comentó Dafne, una de las hijas de la familia.

Relató que han realizado el proceso desde hace 7 años, cuando su padre emprendió un negocio pidiéndole ayuda a la virgen y ahora ellos apoyan a las personas.

"Mi papá así nos enseñó, si nosotros tenemos, podemos dar también", comentó.

Familias ofrecen comida y agua a peregrinos; convierten sus promesas y agradecimientos en ayuda comunitaria. Foto: Luis Camacho.

Sergio Ortega Alfonso, de Iztapalapa, relató que lleva cuatro años ofreciendo tacos a todos los feligreses que pasan.

"Es una manda porque tengo trabajo y estoy agradecido", comentó mientras servía tacos.

Relata que es una tradición que mantiene con su familia y de la cual se siente muy contento.

"Es una alegría muy bonita el poder apoyar", comentó.

Familias ofrecen comida y agua a peregrinos; convierten sus promesas y agradecimientos en ayuda comunitaria. Foto: Luis Camacho.

La familia Huerta, vecinos del municipio mexiquense de Tlanepantla, relataron que, desde hace 10 años, ofrecen comida a los peregrinos.

Este año han optado por comprar una canasta de tacos los cuales reparten tanto a niños como a adultos mayores o jóvenes.

"Nosotros damos lo que tenemos", mencionaron.

Detallaron que lo hacen motivados por la fe, además, agregaron su deseo por poder realizar la jornada el próximo año.

"Es la fe lo que te mueve", mencionaron.

dmrr/cr