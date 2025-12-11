Más Información

Luego que la la ubicó como la quinta mujer más poderosa del mundo en 2025, la presidenta de México, aseguró que su llegada al poder no responde a ambiciones personales, sino al compromiso de continuar con el proyecto de transformación del país.

“Sin comentarios. A nosotros lo que nos interesa… nosotros no llegamos a la Presidencia por un tema personal”, dijo al ser cuestionada sobre la distinción.

Sheinbaum reiteró que su prioridad es gobernar para el bienestar de la población y consolidar los principios democráticos que, afirmó, sostienen a su administración.

“Llegamos a darle y a gobernar para el bienestar del pueblo, y para seguir defendiendo la democracia, las libertades y el bienestar de los que menos tienen”, señaló.

La mandataria agregó que los reconocimientos internacionales forman parte del ámbito mediático y no influyen en su labor de gobierno.

“Lo otro ya son las opiniones de revistas”, afirmó.

No obstante, matizó que cualquier referencia positiva hacia su figura puede contribuir a mejorar la en el extranjero.

“Todo lo que sea bueno para mí, todo para poner a México de moda está bien, para que vengan más visitantes”, concluyó.

