Luego que la revista Forbes la ubicó como la quinta mujer más poderosa del mundo en 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada al poder no responde a ambiciones personales, sino al compromiso de continuar con el proyecto de transformación del país.

“Sin comentarios. A nosotros lo que nos interesa… nosotros no llegamos a la Presidencia por un tema personal”, dijo al ser cuestionada sobre la distinción.

Sheinbaum reiteró que su prioridad es gobernar para el bienestar de la población y consolidar los principios democráticos que, afirmó, sostienen a su administración.

“Llegamos a darle continuidad a la transformación y a gobernar para el bienestar del pueblo, y para seguir defendiendo la democracia, las libertades y el bienestar de los que menos tienen”, señaló.

La mandataria agregó que los reconocimientos internacionales forman parte del ámbito mediático y no influyen en su labor de gobierno.

“Lo otro ya son las opiniones de revistas”, afirmó.

No obstante, matizó que cualquier referencia positiva hacia su figura puede contribuir a mejorar la imagen de México en el extranjero.

“Todo lo que sea bueno para mí, todo para poner a México de moda está bien, para que vengan más visitantes”, concluyó.

