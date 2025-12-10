La revista Forbes incluyó a Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de "Las mujeres más poderosas del mundo en 2025", ocupando el lugar número 5 dentro de un listado que incluye 100 nombres.

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda a simpatizantes reunidos en el Zócalo capitalino durante la celebración por los site años de la Cuarta Transformación, el sábado 6 de diciembre de 2025. Foto: especial

Entre personajes como Taylor Swift, Kim Kardashian, MacKenzie Scott, Ursula von der Leyen y Sanae Takaichi, el nombre de la Presidenta de México se encuentra en el top 5 de las mujeres más poderosas mundialmente.

Claudia Sheinbaum toma posesión como presidenta de México. Foto: Diego Simón

Forbes describe a Claudia Sheinbaum como la mujer que "hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024. Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de 'Presidenta'".

Ursula von der Leyen, primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Foto: AP

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir esta intitución bancaria el 1 de noviembre de 2019. Foto: EFE

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón y la primera mujer en la historia del país que ocupa este cargo; en octubre de 2025 fue elegida para el cargo y a menudo ha invocado a la "Dama de Hierro" Margaret Thatcher como modelo político. Foto: AP

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, primera mujer en la historia en ocupar el cargo, quien también es cofundadora del partido derechista Hermanos de Italia. Foto: AFP

