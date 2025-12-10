Más Información
La revista Forbes incluyó a Claudia Sheinbaum Pardo en su lista de "Las mujeres más poderosas del mundo en 2025", ocupando el lugar número 5 dentro de un listado que incluye 100 nombres.
Entre personajes como Taylor Swift, Kim Kardashian, MacKenzie Scott, Ursula von der Leyen y Sanae Takaichi, el nombre de la Presidenta de México se encuentra en el top 5 de las mujeres más poderosas mundialmente.
Forbes describe a Claudia Sheinbaum como la mujer que "hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024. Su toma de posesión ese octubre fue recibida con vítores de 'Presidenta'".
