Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

El presidente ejecutivo de Tesla, , se convirtió el miércoles en la primera persona de la historia en alcanzar un patrimonio neto de casi 500 mil millones, gracias al repunte de las acciones de la empresa de vehículos eléctricos y de las valoraciones de otras de sus empresas.

El patrimonio neto de ascendía a 499 mil 500 millones de dólars a las 19:55 GMT, según el índice de multimillonarios de Forbes.

Las acciones de Tesla han impulsado el aumento del patrimonio neto de Musk, con un alza de más de 14% en lo que va de año. El miércoles escalaron casi 4%, lo que añadió más de siete mil millones a su patrimonio neto.

El directorio de Tesla propuso el mes pasado un plan de compensación de un billón de dólares para Musk, lo que subraya el control que tiene sobre el fabricante de automóviles en su intento de transformarse en una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, y la compañía de cohetes SpaceX también han aumentado sus valoraciones este año.

El fundador de Oracle, Larry Ellison, sigue a Musk como la segunda persona más rica de la lista de Forbes, con un patrimonio neto de unos 351 mil 500 millones el miércoles.

