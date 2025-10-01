Elon Musk, el magnate tecnológico y director de Tesla y SpaceX, protagonizó una nueva polémica al instar a sus seguidores a boicotear Netflix. Miles de usuarios compartieron capturas en redes sociales demostrando cómo habían dado de baja sus cuentas.

El empresario reveló que él mismo había cancelado su suscripción al servicio, respondiendo a un usuario que le preguntó si ya lo había hecho. El hecho se viralizó en internet y se originó a partir de una experiencia personal de Musk.

La razón detrás del boicot comenzó a raíz de una crítica del empresario hacia la serie “Dead End: El parque del terror”, donde acusó a la producción de Netflix de impulsar una agenda transgénero dirigida a los niños.

A través de X, Musk reposteó una publicación que llamaba a cancelar Netflix por esa serie, justificando que promovía la ideología trans y que estaba dirigida a menores de 7 años. Fue así que el magnate publicó: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, lo que motivó que miles de usuarios mostraran evidencia de cómo habían dado de baja su suscripción.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

La reacción del público se intensificó cuando circuló que Hamish Steele, creador de la serie, había hecho comentarios negativos sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo cual Musk tomó en represalia.

La situación escaló rápidamente hasta que se viralizó el hashtag #CancelNetflix en X. Diversos internautas aclararon sus motivos, señalando preocupación por lo que consideran contenido inapropiado para los niños.

Algunos medios reportaron que la acción de Musk podría haber influido en una caída en el precio de las acciones de Netflix, tras la cancelación masiva de suscripciones.

Lo que empezó como un simple post de Elon Musk en X terminó convirtiéndose en una discusión global sobre la representación LGBTQ+ en las plataformas de streaming y la responsabilidad que tienen las compañías digitales frente a sus audiencias.