¿Socio de Elon Musk? Carlos Slim muestra deseo de seguir invirtiendo y lanza guiño a Tesla

El empresario Carlos Slim dejó abierta la posibilidad de invertir en Tesla, la empresa estadounidense del empresario Elon Musk.

Durante Cracks Podcast conducido por Oso Trava, el empresario mexicano habló de su niñez e inicios en la vida empresarial.

“Afortunadamente tuve un papá y una mamá excelentes, porque yo desde niño buscaba libertad […] Vivíamos en un parque ahí en la Condesa, enfrente del Parque México, y desde los 5 o 6 años salía yo solo al parque. Posteriormente nos cambiamos a Polanco a los 7 años, no, casi 8. Entonces esos primeros años, estuvimos varios de mis hermanos y yo en una escuela muy pequeña que estaba a dos calles de la casa”, narró Slim.

Carlos Slim lanza guiño a Tesla

Por su parte, el magnate mostró su deseo de una nueva inversión y fijó la mira en la famosa firma de autos eléctricos.

“Tengo mucho interés en hacer una (inversión)”, expresó Slim, a lo que el conductor preguntó: ¿Sería Tesla o cuál? “Tesla”, contestó el empresario.

Aunado a ello, afirmó que no tiene ningún “pique” con Musk.

¿Cuál fue la peor desinversión de Carlos Slim?

En tanto, Carlos Slim consideró que su peor desinversión es haberse salido de Apple.

“Las compramos (acciones) muy baratas, vimos en una revista que tenía más liquidez de lo que valía, antes de que entrara Steve Jobs, pero las vendimos con utilidad […] Son errores”, dijo.

