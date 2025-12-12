Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV propuso en la que será su primera Navidad que se invite a la cena de Nochebuena a una persona sola o a familias sin recursos y que se eviten lo que denominó "compras dopantes".
Así respondió el pontífice a una carta de un lector en el nuevo número de "Piazza San Pietro", una publicación gratuita que se reparte en la plaza de San Pedro, en la que invita a los fieles a una Navidad "sobria y de caridad concreta".
Sugiere rechazar lo que llama "compras dopantes" aquellas que "no están verdaderamente orientadas a la búsqueda de la verdad y la belleza, sino que son simplemente instrumentales para nuestros deseos".
Papa León XIV pide que cristianos en zonas de guerra sean "semilla de paz y reconciliación"
También aconseja a los fieles "abrir nuestros hogares para acoger a los pobres", invitando "a una familia pobre o incluso a una sola persona a la cena de Navidad".
Para León XIV, líder la Iglesia católica, la pobreza, material y existencial, sigue siendo "una urgencia que no puede posponerse".
En su respuesta, el papa aborda tres temas centrales de la Navidad: en primer lugar, recuerda la importancia del testimonio cristiano como vía para acercar a los jóvenes a Cristo; a continuación, invita a vivir la Navidad como un tiempo de sobriedad y caridad concreta.
Y por último, señala a los jóvenes la luz del ejemplo de San John Henry Newman, recientemente proclamado Doctor de la Iglesia, un maestro del diálogo y de la educación que, afirma el papa, "puede ayudar a combatir la oscuridad del nihilismo» y a construir una verdadera civilización de paz".
