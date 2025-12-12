La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana contra el régimen de Nicolás Maduro, estuvo perdida en el Caribe sin comunicación durante horas antes de que un equipo de extracción la encontrara, reportó el medio The Wall Street Journal.

Estuvo en un sencillo esquife pesquero, donde los integrantes alzaban sus teléfonos móviles como bengalas de emergencia en la noche, para que la embarcación más grande, de un equipo de extracción, se acercara; en la madrugada del martes ese grupo la rescató.

El medio informa que vio un video de parte de la operación. "Durante las últimas tres horas, Machado y una pequeña tripulación habían estado a la deriva en un esquife en el Golfo de Venezuela después de que su GPS se cayera por la borda debido al mar embravecido y fallara el sistema de respaldo. No se reunió con el equipo de extracción en el punto de recogida designado, lo que desencadenó una carrera para encontrarla en las peligrosas aguas".

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, gesticula mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial en Caracas el 9 de enero de 2025. El director del Instituto Nobel declaró el 10 de diciembre de 2025 que desconocía el paradero de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras el anuncio de su ausencia a la entrega del Premio Nobel de la Paz. Foto: AFP

"Estoy viva, a salvo y muy agradecida"

Bryan Stern, un veterano de combate estadounidense con barba enviado a rescatar a Machado de Venezuela, dijo que la subió a la embarcación más grande y le dio refrigerios, Gatorade y un suéter seco. Luego avisó al equipo de la Premio Nobel que estaba a bordo.

El video fue enviado a funcionarios estadounidenses, menciona el Journal, al que le fue compartido el material; en él, Machado intenta estabilizarse mientras el barco se balancea con las olas. "Me llamo María Corina Machado", dice, "estoy viva, a salvo y muy agradecida".

La Premio Nobel de la Paz dijo este viernes que temió por su vida para salir de su país, en un rocambolesco viaje por cielo, mar y tierra según medios estadounidenses, para llegar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

"Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios", dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo, entre ellos AFP.

Machado, de 58 años, llegó el jueves de madrugada a Noruega, después de que se hubiese especulado mucho sobre su salida de Venezuela. Hasta ahora ha reiterado a la prensa que no dará ningún detalle para no comprometer a las personas que la ayudaron en su periplo.

"Yo no voy a dar ningún detalle, no voy a hacer ningún comentario de la parte logística de este proceso", dijo. Pero en "la parte personal y humana, sí puedo decirles que fueron horas muy intensas donde hubo momentos que sé que había riesgo real".

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. Machado llegó a Oslo horas después de que su hija recogiera en su nombre el premio de la líder opositora venezolana. (10/12/25) Foto: AFP

Agregó que cuando se preparaba para dejar su país, donde ha vivido en la clandestinidad desde agosto 2024, se dijo: "Será lo que el Señor decida".

"Y quiso [Dios] que yo estuviera aquí y que pudiera abrazar a mi familia y a familiares de muchos presos políticos que llegaron a Oslo", añadió.

La larga y "aterradora" travesía marítima de Corina Machado

La Nobel de la Paz habría pasado por una travesía marítima larga y "aterradora" en plena noche para salir de Venezuela, dijo Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro, en una entrevista el jueves en CBS News.

Según el Wall Street Journal, Machado abandonó la periferia de Caracas disfrazada y con una peluca el lunes por la mañana y llegó hasta un pueblo de pescadores en la costa tras cruzar diez controles militares.

Desde allí, el martes realizó una peligrosa travesía por un mar Caribe embravecido, trasladada durante la noche de un pequeño barco pesquero que había perdido su baliza GPS a otro buque para navegar hasta Curazao.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pronuncia una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Machado llegó a Oslo horas después de que su hija recogiera el premio de la líder opositora venezolana. Foto: AFP

Según el Journal, "Stern dijo que estuvo en contacto constante con altos funcionarios militares estadounidenses antes y durante la operación: compartiendo su ubicación en vivo, describiendo los bloqueos, enviando actualizaciones y en un momento preguntando si los militares podían localizar el barco de Machado cuando habían perdido la comunicación con él".

De acuerdo con el WSJ, se informó de la travesía al ejército estadounidense, que desde septiembre ha lanzado ataques en la zona contra supuestas narcolanchas que dejaron al menos 87 muertos.

Ni Machado ni su equipo quieren revelar hasta cuándo se prolongará su estadía en Noruega ni sus próximos destinos.

Entre sus prioridades inmediatas, Machado dijo que quiere aprovechar para pasar tiempo con sus tres hijos, su madre, sus tres hermanas, y sostener algunas reuniones con sus colegas en el exterior.

