La líder opositora venezolana, María Corina Machado, dijo que temió por su vida para salir de su país, en un rocambolesco viaje por cielo, mar y tierra según medios estadounidenses, para llegar a Noruega a recibir el Nobel de la Paz.

"Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final simplemente sentí que estaba en las manos de Dios", dijo en una rueda de prensa con un grupo de medios en español en Oslo.

Machado, no tiene previsto viajar a España o emprender una gira europea una vez abandone Oslo, sino centrarse en planificar su regreso a Venezuela, a donde quiere volver lo antes posible, según fuentes cercanas a la Nobel de la Paz.

"No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela", señalaron las fuentes, que añadieron que tampoco hay prevista una gira por otros países europeos.

mcc