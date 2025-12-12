Oslo.— La opositora y Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, dijo ayer en Oslo que volverá a su país cuando se den “las condiciones propicias” de seguridad y que quiere aprovechar ahora un espacio para estar con sus hijos.

Ante las múltiples preguntas sobre sus planes tras salir de Venezuela y acudir a Noruega para el Nobel, la rival del presidente Nicolás Maduro afirmó que “toma un día a la vez”.

“Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que están las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible”, subrayó.

Machado aseguró que era su “deber” ir por el premio “para llevarlo de vuelta a los venezolanos”, y afirmó que volverá “pronto” a su país.

En una conferencia de prensa con el Instituto Nobel, la venezolana afirmó que salió de su país con ayuda de Estados Unidos. Para Machado, las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe han sido “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.

“Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa”, subrayó admitiendo a la vez que están trabajando “de manera ardua” con Estados Unidos para explicar tanto al gobierno de Trump como a otros sus planes para la transición.

Machado declaró desconocer si el líder republicano le ha marcado a Maduro un ultimátum, pero sí subrayó, en alusión a un cambio de régimen en Venezuela, que la oposición va “paso a paso”, pero “hasta el final”. En su opinión, quien ha declarado la guerra a los venezolanos, ha sido el régimen de Maduro.

La opositora celebró durante la mañana del jueves tres encuentros protocolarios, con prensa y con los cientos de seguidores que viajaron a Oslo.

Ante la interrogante sobre su próximo destino, Machado dijo que está “recibiendo varias invitaciones”. “Pero para ser absolutamente sincera, me lo estoy tomando día a día”, agregó.

Contó que quiere dedicar unas horas a colegas, amigos y con sus hijos. Y “debería hacer una o dos visitas al médico porque, ya sabes, más de año y medio con cosas que debería ocuparme”, agregó.