Más Información
"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas
Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño
Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice
Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos
Corte avala que mujeres musulmanas puedan obtener pasaporte sin quitarse hiyab en toma de foto; reconoce “libertad religiosa”
Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"
Oslo.— La opositora y Nobel de la Paz venezolana, María Corina Machado, dijo ayer en Oslo que volverá a su país cuando se den “las condiciones propicias” de seguridad y que quiere aprovechar ahora un espacio para estar con sus hijos.
Ante las múltiples preguntas sobre sus planes tras salir de Venezuela y acudir a Noruega para el Nobel, la rival del presidente Nicolás Maduro afirmó que “toma un día a la vez”.
“Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que están las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible”, subrayó.
Machado aseguró que era su “deber” ir por el premio “para llevarlo de vuelta a los venezolanos”, y afirmó que volverá “pronto” a su país.
En una conferencia de prensa con el Instituto Nobel, la venezolana afirmó que salió de su país con ayuda de Estados Unidos. Para Machado, las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe han sido “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.
“Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa”, subrayó admitiendo a la vez que están trabajando “de manera ardua” con Estados Unidos para explicar tanto al gobierno de Trump como a otros sus planes para la transición.
Machado declaró desconocer si el líder republicano le ha marcado a Maduro un ultimátum, pero sí subrayó, en alusión a un cambio de régimen en Venezuela, que la oposición va “paso a paso”, pero “hasta el final”. En su opinión, quien ha declarado la guerra a los venezolanos, ha sido el régimen de Maduro.
La opositora celebró durante la mañana del jueves tres encuentros protocolarios, con prensa y con los cientos de seguidores que viajaron a Oslo.
Ante la interrogante sobre su próximo destino, Machado dijo que está “recibiendo varias invitaciones”. “Pero para ser absolutamente sincera, me lo estoy tomando día a día”, agregó.
Contó que quiere dedicar unas horas a colegas, amigos y con sus hijos. Y “debería hacer una o dos visitas al médico porque, ya sabes, más de año y medio con cosas que debería ocuparme”, agregó.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]