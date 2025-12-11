Más Información

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

El presidente de Venezuela, , calificó este jueves como acto de "piratería naval criminal" el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y denunció el "secuestro" de sus tripulantes.

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", dijo Maduro en un acto presidencial.

El mandatario izquierdista indicó que ha dado instrucciones para tomar las "debidas acciones legales, diplomáticas" en todas las instancias. "Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su al mundo", afirmó.

Lee también

El equipaje del buque está siendo interrogado y el navío será conducido a un puerto estadounidense, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El petrolero, que en el pasado navegaba bajo el nombre de Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.

Al momento de ser abordado transportaba 1.1 millones de barriles de crudo. “Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, declaró la portavoz.

Lee también

La incautación fue un golpe al “régimen” socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, .

Cuando se le pidió que delineara el papel de la Guardia Costera, Noem calificó la incautación de la embarcación como “una operación exitosa ordenada por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo y llenando nuestro país sistemáticamente con drogas letales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo. Foto: Canva

¡NO TE CONFÍES! Última fecha para COBRAR tu aguinaldo y la multa que pagará tu jefe si no te deposita a tiempo

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero. Foto: iStock / fizkes

Urgente: tu banco te limitará las transferencias si no activas esta opción antes del 1 de enero

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad