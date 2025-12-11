El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves como acto de "piratería naval criminal" el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y denunció el "secuestro" de sus tripulantes.

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", dijo Maduro en un acto presidencial.

El mandatario izquierdista indicó que ha dado instrucciones para tomar las "debidas acciones legales, diplomáticas" en todas las instancias. "Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo", afirmó.

El equipaje del buque está siendo interrogado y el navío será conducido a un puerto estadounidense, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El petrolero, que en el pasado navegaba bajo el nombre de Adisa, había sido identificado por el Departamento del Tesoro en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.

Al momento de ser abordado transportaba 1.1 millones de barriles de crudo. “Hay un proceso legal para la confiscación de ese petróleo, y ese proceso legal será llevado a cabo”, declaró la portavoz.

La incautación fue un golpe al “régimen” socialista de Caracas, declaró en el Congreso la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem.

Cuando se le pidió que delineara el papel de la Guardia Costera, Noem calificó la incautación de la embarcación como “una operación exitosa ordenada por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo y llenando nuestro país sistemáticamente con drogas letales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

