México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

fue liberado de un centro de detención de inmigrantes en Penia luego de una orden de un juez federal emitida el jueves, según la oficina de su abogado.

El abogado de Abrego García confirmó su liberación poco antes de las 5 p. m. del jueves y declaró a The Associated Press que planea regresar a Maryland, donde tiene una esposa e hijo estadounidenses y donde ha vivido durante años tras inmigrar ilegalmente a en su adolescencia. El abogado Simon Sandoval-Moshenberg dijo que no está seguro de qué sucederá después, pero que está preparado para defender a su cliente contra nuevos intentos de deportación.

El fallo en Maryland se produjo después de que Abrego García y sus abogados presentaran un recurso de hábeas corpus, alegando que el gobierno federal no tenía ninguna vía legal para mantenerlo detenido al no haberse emitido una orden definitiva de deportación. El fallo otorga una importante victoria al inmigrante cuya deportación injusta a una prisión de mala reputación en El Salvador lo convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente la decisión del juez y prometió apelar, calificando el fallo de “activismo judicial descarado”.

