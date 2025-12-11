Kilmar Abrego García fue liberado de un centro de detención de inmigrantes en Penia luego de una orden de un juez federal emitida el jueves, según la oficina de su abogado.

El abogado de Abrego García confirmó su liberación poco antes de las 5 p. m. del jueves y declaró a The Associated Press que planea regresar a Maryland, donde tiene una esposa e hijo estadounidenses y donde ha vivido durante años tras inmigrar ilegalmente a Estados Unidos en su adolescencia. El abogado Simon Sandoval-Moshenberg dijo que no está seguro de qué sucederá después, pero que está preparado para defender a su cliente contra nuevos intentos de deportación.

El fallo en Maryland se produjo después de que Abrego García y sus abogados presentaran un recurso de hábeas corpus, alegando que el gobierno federal no tenía ninguna vía legal para mantenerlo detenido al no haberse emitido una orden definitiva de deportación. El fallo otorga una importante victoria al inmigrante cuya deportación injusta a una prisión de mala reputación en El Salvador lo convirtió en un punto álgido de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente la decisión del juez y prometió apelar, calificando el fallo de “activismo judicial descarado”.

