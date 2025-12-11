Más Información
No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana
UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM
Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención
CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones
Washington. Una jueza estadounidense ordenó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador y que ahora se encuentra detenido en un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Paula Xinis, jueza federal de Maryland, decretó que Ábrego fuese liberado “inmediatamente” y aseguró que su detención se produjo “sin autoridad legal”.
El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en la prisión de máxima seguridad CECOT, a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.
Lee también Kilmar Abrego es detenido nuevamente por el ICE en Baltimore; presuntamente cuenta con orden de deportación
Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de ser un criminal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
Actualmente, permanece bajo custodia del ICE en Pensilvania, mientras el gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.
La magistrada consideró que “ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal”.
Lee también Kilmar Ábrego García quiere solicitar asilo en EU, afirma su defensa; es acusado de ser parte de la pandilla MS-13
“La conducta de los demandados (el Gobierno de EU) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido”, escribió Xinis.
Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennessee, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.
Gobierno de EU planea expulsar al salvadoreño Kilmar Ábrego a Liberia; sería a partir del 31 de octubre
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]