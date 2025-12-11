Más Información

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

Washington. Una jueza estadounidense ordenó la liberación inmediata de , el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador y que ahora se encuentra detenido en un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ().

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, decretó que Ábrego fuese liberado “inmediatamente” y aseguró que su detención se produjo “sin autoridad legal”.

El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a y encarcelado en la prisión de máxima seguridad , a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión del país.

Kilmar Abregó, ayer al llegar a la oficina local del ICE en Baltimore. Foto: Stephanie Scarbrough / AP
Kilmar Abregó, ayer al llegar a la oficina local del ICE en Baltimore. Foto: Stephanie Scarbrough / AP

Tras una ardua batalla legal con la Administración de , que lo acusa de ser un criminal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Actualmente, permanece bajo custodia del ICE en , mientras el gobierno estadounidense busca la manera de deportarlo a un tercer país africano con el que no tiene vínculo.

La magistrada consideró que “ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal”.

Corte de apelaciones califica de "alarmante" afirmación de Trump de que no puede hacer nada para devolver. (17/04/25) Foto: AP
Corte de apelaciones califica de "alarmante" afirmación de Trump de que no puede hacer nada para devolver. (17/04/25) Foto: AP

“La conducta de los demandados (el Gobierno de EU) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido”, escribió Xinis.

Aunque sea liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennessee, a la espera de que se celebre un juicio por .

