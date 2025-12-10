Más Información
Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice
César Duarte comparece ante jueza en penal del Altiplano; buscan vincularlo por presunto lavado de dinero
¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU por el que Trump amaga con imponer aranceles?; te explicamos
Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad
Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero
VIDEO Hallan a pareja sin vida en colonia Lindavista; una de las víctimas era abogado que litigó temas de despojos en Ecatepec
Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico
Donald Trump lanza nueva amenaza a México, esta vez ligada al “adeudo” de agua del Río Bravo. ¿Es creíble la amenaza del arancel del 5% o es otra pieza de presión negociadora? ¿Cómo debe responder México sin dinamitar el TMEC ni el proceso de revisión de 2026? Kenneth Smith Ramos, Socio en AGON Economía, Derecho y Estrategia, nos habla al respecto.
En otros temas:
Diputados aprueban prohibición de vapeadores con sanciones de hasta ocho años de prisión / Más de 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de López Obrador, llegaron al Senado / Paramount desafía a Netflix por Warner Bros Discovery: Jared Kushner, yerno de Trump y fondos árabes entran al juego.
