Donald Trump lanza nueva amenaza a México, esta vez ligada al “adeudo” de agua del Río Bravo. ¿Es creíble la amenaza del arancel del 5% o es otra pieza de presión negociadora? ¿Cómo debe responder México sin dinamitar el TMEC ni el proceso de revisión de 2026? Kenneth Smith Ramos, Socio en AGON Economía, Derecho y Estrategia, nos habla al respecto.

En otros temas:

Diputados aprueban prohibición de vapeadores con sanciones de hasta ocho años de prisión / Más de 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de López Obrador, llegaron al Senado / Paramount desafía a Netflix por Warner Bros Discovery: Jared Kushner, yerno de Trump y fondos árabes entran al juego.