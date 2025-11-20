El gobierno del presidente Donald Trump amenazó el jueves con retener casi 75 millones de dólares en financiamiento si Pensilvania no revoca de inmediato lo que el gobierno federal afirma son licencias de conducir comerciales emitidas ilegalmente a inmigrantes.

La advertencia del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, para sancionar a Pensilvania se anuncia tras una medida similar contra California. Ambos estados están gobernados por demócratas que han criticado al gobierno de Trump y que son vistos como posibles fuertes contendientes para ser el candidato presidencial del Partido Demócrata en 2028.

Duffy ha hecho una prioridad examinar cómo se emiten las licencias desde agosto, cuando un conductor de camión sin autorización para radicar en Estados Unidos dio una vuelta en U en Florida en un lugar donde estaba prohibida y causó un choque en Florida que cobró la vida de tres personas. Ese incidente llevó el tema a la conciencia pública.

No está claro cuántas personas se verán afectadas en Pensilvania. El gobierno federal envió una carta el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, según la cual una auditoría halló que dos de cada 150 personas tenían permisos de permanecer en el país que vencían antes de la fecha de vencimiento de su licencia de conducir.

Gobierno de Trump pide suspende emisión de nuevas licencias

El gobierno de Trump está pidiendo a Pensilvania que suspenda la emisión de nuevas licencias de conducir comerciales, renovaciones y transferencias, así como que realice una auditoría para identificar aquellas licencias cuyas fechas de vencimiento exceden la estancia legal del conductor en Estados Unidos.

También solicita al estado que anule las licencias que no cumplan con la normativa y que retire de la circulación a esos conductores.

Los gobernadores de California y Pensilvania —Gavin Newsom y Shapiro— son críticos acérrimos de Trump, y ambos han sido blancos constantes del gobierno federal.

El gobierno de Shapiro ha aclarado que el Departamento de Transporte del estado dejó de emitir licencias de conducir comerciales a personas no ciudadanas estadounidenses luego de que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes de Estados Unidos publicó una regulación a finales de septiembre que limita severamente qué inmigrantes pueden obtener una licencia de ese tipo.

Una corte federal ha suspendido la regla por ahora, pero el gobierno de Shapiro ha señalado que su Departamento de Transporte aún no ha reanudado la emisión de lo que se llaman licencias de conducir comerciales no domiciliadas".

Por su parte, el Departamento de Transporte del estado detalló esta semana que cada vez que los solicitantes que no son ciudadanos estadounidenses solicitan una licencia de conducir comercial en Pensilvania, la agencia revisa los documentos necesarios de inmigración y naturalización y verifica su presencia legal en el país consultando la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

Pero Shapiro sugirió esta semana que el DHS estaba fallando al no mantener adecuadamente esa base de datos, que los estados utilizan para verificar el estatus legal de un inmigrante antes de emitir una licencia de conducir a un solicitante no ciudadano.

Sus comentarios surgieron después que el DHS informó que había arrestado a un ciudadano uzbeko con una licencia de conducir comercial emitida por Pensilvania. El hombre, que tenía una autorización de trabajo concedida en 2024, era buscado en su país de origen por pertenecer a una organización terrorista, de acuerdo con el DHS.

Pero Shapiro dijo que el Departamento de Transporte del estado verificó la base de datos federal durante el verano antes de emitir una licencia de conducir comercial al hombre, y él estaba autorizado para obtener una. El estado volvió a verificar la base de datos esta semana y aún lo listaba como calificado para obtener una licencia de conducir comercial, dijo Shapiro.

"Claramente no están cuidando la tienda, y tienen que mejorar, porque cada estado del país depende de esta base de datos para tomar una determinación sobre quién califica para una licencia de conducir comercial. Nosotros confiamos en los federales antes de emitirla", añadió Shapiro.

